В Государственной пограничной службе порталу delfi.lv сообщили, что, согласно действующим нормативным актам, обязанность пограничников осуществлять миграционный контроль, в том числе у них есть право остановить транспортное средство для его проверки на всей территории Латвии.
В данном случае водитель не подчинился требованию сотрудников погранохраны и не остановился. В ходе проверки, нарушений в действиях пограничников констатировано не было.
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