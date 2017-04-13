Во вторник, 11 апреля, в Балвской крае пограничники остановили автомобиль Вариса для проверки. Мужчину крайне возмутило, как это было сделано. "Агрессивные пограничники", так он назвал видео, которым поделился с редакцией.

В Государственной пограничной службе порталу delfi.lv сообщили, что, согласно действующим нормативным актам, обязанность пограничников осуществлять миграционный контроль, в том числе у них есть право остановить транспортное средство для его проверки на всей территории Латвии.

В данном случае водитель не подчинился требованию сотрудников погранохраны и не остановился. В ходе проверки, нарушений в действиях пограничников констатировано не было.

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