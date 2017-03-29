На днях Янис заехал на автозаправку Statoil на Тейке и увидел забавную картину — полицейский раскачивал нетрафарированную Subaru Impreza, чтобы залить побольше топлива.

По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у очевидца. Когда полицейский вытащил из бензобака пистолет и уже собирался вернуть его на место, к нему подошел коллега. Мужчина перехватил пистолет и снова вставил в бензобак. В этот момент сотрудник другого полицейского экипажа начал раскачивать машину.

Работает этот метод или нет, так и осталось загадкой, но судя по видео, после раскачки машины, в бак удалось залить еще немного топлива.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!