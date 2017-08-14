Как уже сообщалось, компания его выкупила. "Этот дом был куплен и будет снесен", - отметила PR менеджер IKEA Baltic Снегуоле Матонене.

Инвестиции в строительство мебельного магазина IKEA составляют 60 миллионов евро. В здании будет три надземных этажа и один подземный. В западной части здания будет размещаться экспозиционный зал самообслуживания на одном этаже, в восточной части - торговый зал на двух этажах. Общая площадь здания составит 34 000 квадратных метров, в магазине будет создано примерно 300 рабочих мест.

Планируется, что свои двери для покупателей магазин IKEA распахнет в конце августа 2018 года.

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