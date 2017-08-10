"В 14.30 на Юрмальском шоссе на участке от виадука до пропускного пункта образовалась пробка. Как оказалось, на Лиелупском мосту столкнулись две легковушки", - сообщил Раулс и поделился видео с дрона.

В Государственной полиции сообщили, вызов на место происшествия был получен в 13.51. На Лиелупском мосту по направлению в Юрмалу столкнулись автомобили Suzuki и Audi. Пострадавших в ДТП нет.

Сегодня синоптики также обещают теплую и солнечную погоду. Днем максимальная температура составит +23..+27 градусов, на побережье на градус прохладнее. Повторится ли сегодня транспортный коллапс? Ждем ваших репортажей!

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