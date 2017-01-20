По факту аварии начато административное делопроизводство, сообщает Delfi Aculiecinieks. Госполиция выясняет обстоятельства случившегося, свое расследование ведет и Liepājas autobusu parks. По словам директора автобусного парка Гинтса Лусиса, автобусы оборудованы камерами наблюдения, и запись поможет понять, что произошло. "Сразу после аварии водитель автобуса сообщил диспетчеру о случившемся, после чего сотрудники LAP вызвали скорую помощь", - заявил председатель правления Liepājas autobusu parks Леонид Кронгоргс передаче Bez Tabu.
Delfi Aculiecinieks со ссылкой на данные представителей Госполиции отмечает, что в Латвии нет закона, который предусматривал бы наказание за неоказанную помощи пострадавшему. Тем не менее, согласно статье 141 уголовного закона, за оставление без помощи может грозить в том числе тюремное заключение.
Автобус, в котором более 25 посадочных мест, должен быть оборудован двумя аптечками, отмечает Delfi Aculiecinieks.