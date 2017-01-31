"Минувшей ночью в очередной раз прочувствовал на своей шкуре, что такое "войны таксистов", - пишет водитель Baltic Taxi Мартин. - Стою на улице Грециниеку 10, в Старой Риге, на стоянке, где разрешено стоять всем таксистам. Подходит водитель из конкурирующей фирмы и начинает на меня "гнать".

Судя по видео, "конкуренту" не понравилось, что кто-то встал на его место. Когда Мартин попытался возразить, что здесь разрешено стоять всем, водитель ответил, что он платит за это место, и что если Мартин не переставит машину, приедут "коллеги и конкретно ему все объяснят".

Словесная перепалка в итоге закончилась дракой, вызовом на место полиции и скорой помощи.

Как сообщили в полиции, водитель, который якобы заплатил за место на стоянке, лбом рассек губу второму водителю, а тот в ответ разбил нападавшему нос. Начат административный протокол за мелкое хулиганство.

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