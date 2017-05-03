Во вторник, 2 мая, читатель DELFI Репортера Андрей стал свидетелем неприятной картины. На остановке "Центральный рынок" несколько контролеров Rīgas satiksme били пассажира 15-го троллейбуса.

На предприятии Rīgas satiksme сообщили, что в связи с инцидентом проводится внутренняя проверка, на время которой три контролера отстранены от работы. В своих объяснительных руководству они написали, что у пассажира не оказалось билета и что он начал вести себя агрессивно. Когда же троллейбус подъехал на остановку, то мужчина буквально вытолкал контролера на улицу.

То, что происходило потом, хорошо видно на видео. Здесь уже пассажир получает от контролеров тумаки.

"Все троллейбусы Rīgas satiksme оборудованы камерами, поэтому, чтобы разобраться, что на самом деле произошло, запрошены видеозаписи", - отметила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевица-Фелдмане.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!