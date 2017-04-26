Случившееся во вторник в центре Риги запросто могло бы лечь в основу любовного сериала. На глазах у изумленной публики мужчина заявил, что не хочет разводиться, и запрыгнул на капот машины возлюбленной, пытаясь помешать ей уехать.

"Сначала мужчина на BMW X5 ехал за возлюбленной по улице Аусекля. На улице Элизабетес он вышел из машины, стал кричать, что не хочет разводиться, и всячески мешал женщине проехать", - поделился с delfi.lv очевидец Мартиньш.

Когда женщина надавила на педаль газа, мужчина запрыгнул на капот и все же заставил ее остановиться. "Элина, я не уйду, понимаешь?" - кричал он. Из-за разборок влюбленных на улице даже образовалась небольшая пробка. Впрочем, длилось "представление" недолго. После непродолжительного разговора, мужчина сдался.

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