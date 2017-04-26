"Сначала мужчина на BMW X5 ехал за возлюбленной по улице Аусекля. На улице Элизабетес он вышел из машины, стал кричать, что не хочет разводиться, и всячески мешал женщине проехать", - поделился с delfi.lv очевидец Мартиньш.
Когда женщина надавила на педаль газа, мужчина запрыгнул на капот и все же заставил ее остановиться. "Элина, я не уйду, понимаешь?" - кричал он. Из-за разборок влюбленных на улице даже образовалась небольшая пробка. Впрочем, длилось "представление" недолго. После непродолжительного разговора, мужчина сдался.
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