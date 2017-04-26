"Сначала мужчина на BMW X5 ехал за женщиной по улице Аусекля. На улице Элизабетес он вышел из машины, стал кричать, что никуда не уйдет, и всячески мешать женщине проехать", - поделился очевидец Мартиньш.
Когда женщина надавила на педаль газа, мужчина запрыгнул на капот и все же заставил ее остановиться. Из-за этих "разборок" на улице даже образовалась небольшая пробка.
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