Случившееся во вторник в центре Риги запросто могло бы лечь в основу любовного сериала. На глазах у изумленной публики мужчина заявил, что никуда не уйдет, и запрыгнул на капот машины возлюбленной, пытаясь тем самым помешать ей уехать, пишет delfi.lv.

"Сначала мужчина на BMW X5 ехал за женщиной по улице Аусекля. На улице Элизабетес он вышел из машины, стал кричать, что никуда не уйдет, и всячески мешать женщине проехать", - поделился очевидец Мартиньш.

Когда женщина надавила на педаль газа, мужчина запрыгнул на капот и все же заставил ее остановиться. Из-за этих "разборок" на улице даже образовалась небольшая пробка.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!