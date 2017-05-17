Необычные кадры в минувшие выходные удалось заснять читателю портала Delfi. Он наблюдал за тем, как щука схватила лысуху.

Орнитолог-энтузиаст Каспар Фунтс порталу delfi.lv сообщил, что щука схватила молоденькую лысуху (Fulica atra). Это не утка, а небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых.

В свою очередь, председатель правления Латвийской ассоциации рыболовов Алвис Бирковс отметил: то, что увидел читатель, происходит нечасто, однако не является чем-то уникальным. "Крупные щуки часто хватают водоплавающих птиц. Также они не пренебрегают лягушками и грызунами. В латвийских водах грызунов могут ловить также таймень и морская форель", - отметил Бирковс.

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