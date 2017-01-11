В воскресенье в местечке Друвиена под лед провалился Volkswagen Passat. Вытаскивать автомобиль из озера сбежалась целая толпа.

Автомобиль из озера вытащили с помощью трактора, пишет портал delfi.lv. Наблюдать за "спасательной операцией" собралось немало зевак.

В Видземском региональном управлении Государственной полиции сообщили, что им ничего не известно об этом случае и призвали очевидцев обращаться в ближайший участок в Гулбене с заявлением.

Отметим, что за последние дни это уже второй автомобиль (о котором известно), провалившийся под лед. DELFI Репортер уже сообщал о том, что в воскресенье, 8 января, на озере Дришкинс (край Паргауяс) из воды вытаскивали Volkswagen Golf.

Отметим, что в Латвии запрещено выезжать на лед водоемов на механизированных транспортных средствах, в том числе автомобилях, тракторной технике, мотоциклах, трициклах, квадроциклах и мопедах. Штраф за нарушение запрета — от 30 до 2100 евро, рассказали в Управлении защиты среды.

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