ВИДЕО: В Кенгарагсе мужчина переходит дорогу на четвереньках

DELFI Репортер |





В Кенгарагсе некий мужчина решил пересечь проезжую часть весьма необычным способом. Когда на светофоре загорелся зеленый, он встал на четвереньки и пополз. "Вот так для некоторых и проходит вся жизнь", - написал Алдис, приславший в редакцию это видео. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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