Минувшей ночью в Кенгарагсе, на улице Локомотивес сгорели две легковушки, сообщил Эдуард.

"Я проснулся от шума и пожарных сирен. Подошел к окну и увидел, что горит машина. Она была уже вся в огне. Время от времени раздавались хлопки", - пишет очевидец.

В Пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 2.48. Открытым пламенем горели два легковых автомобиля, площадь горения составила восемь квадратных метров.

"Пожарные молодцы, приехали быстро. Благодаря оперативной работе, огонь не перекинулся на остальные машины", - радуется очевидец.

Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!