ВИДЕО: В метель водители лопатами расчищают себе дорогу

DELFI Репортер |





Гирт Греневиц опубликовал на своем канале в Youtube видео, на котором виден заснеженный участок шоссе Дундага-Талси. 4 января, метель. Свободна только одна полоса, водители лопатами расчищают снег, чтобы как-то выехать. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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