ВИДЕО: В ночь на воскресенье на Южном мосту перевернулась машина

DELFI Репортер |





Foto: DELFI Репортер В ночь на воскресенье на Южном мосту произошла авария, сообщили DELFI Репортер очевидцы. На место прибыли несколько машин "скорой помощи", спасатели и полиция. Официальной информации о ДТП пока нет.

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