В воскресенье вечером в многоквартирном доме на улице Салнас вспыхнул пожар. На видео, которое в редакцию прислал Алексей, видно, что открытым пламенем горит квартира на девятом этаже.

По словам очевидцев, на место прибыли несколько "скорых" и несколько пожарных машин.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что получили вызов в 19.27. Сообщалось, что на улице Салнас горит жилой дом. В квартире горела мебель и вещи на площади 15 квадратных метров. В пожаре пострадали два человека, которые были переданы медикам.

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