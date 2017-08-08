Читатель DELFI Репортера поделился видео, на котором видно, что работы по строительству торгово-развлекательного центра Akropolе идут полным ходом.

Как уже сообщалось, в Akropole в Кенгарагсе разместятся магазины, кинотеатр с девятью кинозалами, каток (26 на 56 метров), боулинг с 16 дорожками, рестораны и кафе, которые могут принять до 2300 посетителей, а возле центра будет построена автостоянка на 2300 мест.

Рижский центр Akropole станет одним из крупнейших объектов Akropolis Group, площадь помещений составит 62 тыс. квадратных метров. Крупнее только центр Akropolis в Вильнюсе, площадь которого составляет 87 тыс. кв.метров. Торговые центры Akropolis находятся также в Клайпеде и Шауляе, но они заметно меньше.

Оригинал видео здесь.

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