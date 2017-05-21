В ночь на 21 мая в Риге прошел "Ночной заезд по улице Бривибас", во время которого все желающие могли проехать по центральной улице на роликах, скейтбордах, самокатах и велосипедах. Судя по видео, которое DELFI Репортеру прислал Виктор, в ночном заезде приняли участие как взрослые, так и дети.

DELFI уже сообщал о том, что мероприятие проводится второй раз. Впервые оно прошло в сентябре прошлого года и собрало свыше 8000 человек. В рамках первого ночного заезда можно было прокатиться по отремонтированной улице Бривибас — от торгового центра Alfa до дворца культуры ВЭФ и обратно. Во время заезда звучала живая музыка, были показательные выступления опытных спортсменов.

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