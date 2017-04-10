ВИДЕО: В Риге роллер обогнал 16-й троллейбус

DELFI Репортер |





В Риге стартовал #CitySportChallenge, суть которого заключается в том, чтобы любым спортивным образом обогнать любой общественный транспорт любого города мира, сняв об этом видео от первого лица. Рижский роллер обогнал 16-й троллейбус на участке от остановки "A. Deglava iela" до "Alfa". Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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