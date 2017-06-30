В центре города, на улице Бривибас около Эспланады, можно будет увидеть эксклюзивные автомобили, мировых знаменитостей и посетить вечеринку вместе с участниками ралли.
Каждый год участники гонки собираются, чтобы отправиться в шестидневный тур и преодолеть 3000 миль по специально подобранному маршруту. В этом году из Риги на греческий остров Миконос в Эгейском море вместе отправятся более 120 команд на эксклюзивных автомобилях.
А пока можно насладиться автомобилями, прибывшими в Ригу для участия в гонке
Программа мероприятия:
Суббота, 1 июля, с 10:00 до 22:00
12:00 Официальное открытие мероприятия и прибытие участников;
12:00-22:00 Выставка автомобилей участников ралли;
14:00-17:00 Демонстрации "Green Trials BMX";
12:00-22:00 Выставка автомобилей Рижского клуба античных машин;
12:00-22:00 Выступления зарубежных диджеев.
Воскресенье, 2 июля, с 10:00 до 13:00
Выставка автомобилей участников ралли;
Выступления зарубежных диджеев;
11:00-13:00 Старт участников в Варшаву.