В начале июля, с 1 до 8 июля, пройдет ежегодное ралли Gumball 300, которое стартует в центре Риги уже завтра, 1 июля.

В центре города, на улице Бривибас около Эспланады, можно будет увидеть эксклюзивные автомобили, мировых знаменитостей и посетить вечеринку вместе с участниками ралли.

Каждый год участники гонки собираются, чтобы отправиться в шестидневный тур и преодолеть 3000 миль по специально подобранному маршруту. В этом году из Риги на греческий остров Миконос в Эгейском море вместе отправятся более 120 команд на эксклюзивных автомобилях.

А пока можно насладиться автомобилями, прибывшими в Ригу для участия в гонке















Программа мероприятия:





Суббота, 1 июля, с 10:00 до 22:00

12:00 Официальное открытие мероприятия и прибытие участников;

12:00-22:00 Выставка автомобилей участников ралли;

14:00-17:00 Демонстрации "Green Trials BMX";

12:00-22:00 Выставка автомобилей Рижского клуба античных машин;

12:00-22:00 Выступления зарубежных диджеев.

Воскресенье, 2 июля, с 10:00 до 13:00

Выставка автомобилей участников ралли;

Выступления зарубежных диджеев;

11:00-13:00 Старт участников в Варшаву.

















