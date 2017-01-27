ВИДЕО: Веселый пассажир трамвая "заставил" всех смеяться

DELFI Репортер |





Эту поездку в 7-м трамвае пассажиры запомнят надолго. Молодой мужчина, разговаривая по мобильному телефону, начал так весело смеяться, что остальные просто не смогли сдержать улыбки. А вскоре смеялись уже все. "Порция позитива в эти серые будни", - написал читатель, приславший это видео. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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