ВИДЕО: Во время гидропроверки в Золитуде прорвало трубу и возник "гейзер"

Foto: IMAG0552 Во вторник 27 июня в микрорайоне Золитуде Rīgas siltums проводил гидравлическую проверку центральной теплотрассы, во время которой рядом с домом на ул. Анниньмуйжас, 4, прорвало трубу и из-под земли вырвался "гейзер" высотой 4-5 метров, сообщил читатель Александр. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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