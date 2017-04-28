В неприятную ситуацию на днях попала молодая женщина по имени Яна. Водитель автобуса, в котором она ехала вместе с маленьким ребенком, сначала несколько раз закрыл перед их носом двери, а потом, по словам женщины, случилось то, что любая мама назовет кошмаром.

"В среду, 26 апреля, я ехала на 25-м автобусе вместе с маленькой дочкой в коляске с конечной остановки на улице Абренес в сторону Марупе. Ничего не предвещало беды, до тех пор пока не пришла пора выходить (на остановке "Аркадияс парк"). Начался какой-то беспредел, - рассказывает Яна.

"Автобус остановился, двери открылись, все как положено, но как только я поднимаю коляску (а автобус был старый, со ступеньками) и подхожу к двери, то двери закрываются. Уж простите, но мама с коляской в руках не может выпрыгнуть со скоростью подростка. Задерживаю дверь, чтоб не закрылась, опять поднимаю коляску и ситуация повторяется! Нет, я понимаю, что водитель мог не заметить, но один раз, а тут второй, и потом ещё раз! Тут на помощь пришли пассажиры - я несу коляску с одной стороны и выхожу, а они с другой поддерживают. И тут случается то, что любая мама назовёт кошмаром: двери закрываются, оставляя меня на остановке, а коляску внутри! Хорошо, что руки крепко держали коляску, не дали закрыться до конца".

Женщина признается - после этого случая остался очень неприятный осадок и страх: "Осознавать, что коляску с твоим ребёнком могут так зажать в дверях и уехать - это очень страшно! На этот раз все обошлось, отделались испугом. Но! Как дальше пользоваться общественным транспортом, понимая, что при выходе может повториться подобное?"

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