Александр покупает полис OCTA в компании Baltijas Apdrošināšanas Nams не первый год. На днях ему пришло напоминание о том, что срок действия страховки истекает и нужно купить новую. Когда мужчина открыл предложение страховщика, то не поверил своим глазам – стоимость годового полиса ОСТА выросла почти в два раза. И аварии тут ни при чем. DELFI Репортер выяснил, почему в этом году резко выросла стоимость полиса ОСТА и стоит ли ждать падения цен.

По словам Александра, в прошлом году в BAN его годовая страховка ОСТА на VW Touareg (2007 года выпуска) стоила 48 евро. А в 2017 году страховщики попросили за нее уже 83,74 евро.

Тогда мужчина решил сравнить, что предлагают другие компании. Результат, мягко говоря, поразил. "Соmpensa предлагает купить ОСТА за 152 евро, Seesam - за 137,50 евро, Gjensidige - за 130 евро. Самая дешевая получается у Balta - 79, 33 евро. Но все равно - это почти в два раза больше! А ведь еще KASKO нужна".

"У меня стаж вождения 30 лет и бонус-малус 15. Вместо того чтобы стоимость страховки уменьшалась, она с каждым годом, наоборот, увеличивается! С такими ценами скоро придется на велосипед пересаживаться", - не скрывает раздражения читатель.

Я позвонил в страховую компанию BAN и получил ответ: "Подорожание связано с тем, что очень много страховых случаев и страховые компании терпят убытки!" В связи с этим возникает вопрос: почему всех автоводителей практически сравняли между собой? Что теперь стаж и бонус-малус не играют большого значения? Я считаю, что чем больше водитель попадает в дорожно-транспортные происшествия и нарушает правила дорожного движения, тем больше должна быть стоимость страховки OCTA. А как думаете вы?"

В компании BAN DELFI Репортеру пояснили, что размер установленной страховщиком премии должен быть таким, чтобы она могла обеспечить выполнение взятых обязательств. "То есть, чтобы в случаях, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, пострадавшая сторона не несла никаких материальных потерь", - поясняет специалист по страховым рискам BAN Санита Карпа.

По ее словам, в этом году на размер премии повлияли выросшие издержки на ремонтные работы и медицинские услуги. "Для автовладельцев, не совершавших ДТП, стоимость страховки будет однозначно ниже, чем для тех, по чьей вине произошла авария. Однако из-за вышеупомянутых факторов рост цен все равно почувствуют все", - предупреждает Карпа.

LTAB: виноваты инфляция и неплатежеспособность Balva

Стоит отметить, что стоимость страховки ОСТА выросла не только в BAN. "В нашем распоряжении нет информации о ценовой политике каждой страховой компании, однако общая тенденция на рынке такова, что рост цен на ОСТА может быть весьма ощутимым, - говорит председатель правления Латвийского Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашин.

По его словам, цены на страховку росли каждый год, однако прирост был незначительным. Например, в прошлом году ОСТА подорожала в среднем на 2-3%. Жесткая конкуренция не позволяла ценам расти быстрее, что привело к тому, что в прошлом году рынок ОСТА понес рекордно большие убытки. "Очевидно, что на данный момент размер потерь настолько велик, что страховые общества больше не могут покрывать их за счет прибыли, полученной в других сегментах страхования. Именно поэтому на рынке наблюдается значительный рост цен", - говорит Абашин.

По словам специалиста, на подорожание страховых полисов ОСТА в этом году повлияли два главных фактора – инфляция и необходимость делать взносы на Гарантийный фонд ОСТА.

"Экономическая ситуация в стране и инфляция влияют на рост цен на услуги, что тесно связано с возмещением убытков. Речь главным образом идет о расходах на ремонт, медицинские услуги, реабилитацию, также существенно выросла компенсация за моральный ущерб. То есть страховщики столкнулись с ситуацией, когда для возмещения ущерба требуется резервировать все более крупные суммы. Средний размер возмещения ежегодно растет, соответственно страховые общества должны реагировать на растущие издержки", - поясняет глава LTAB.

Кроме того, в прошлом году страховщики были вынуждены возобновить взносы в Гарантийный фонд ОСТА, так как размер накоплений упал ниже установленной законом отметки в 20 млн евро.

СПРАВКА: Гарантийный фонд ОСТА был основан в 1997 году и является гарантом того, что каждый человек, пострадавший в ДТП, получит установленную законом компенсацию. С момента основания Фонда пострадавшим в ДТП лицам выплачено 28,5 млн евро.

Своего максимума Фонд достиг в 2009 году, когда общий размер накоплений составил 27 млн евро. Однако экономическая ситуация в Латвии и мире в целом негативно сказалась на показателе, который "скатился" до отметки в 18,5 млн евро. Впрочем, главная причина, по которой это произошло – неплатежеспособность компании Balva. Дело в том, что в соответствии с законом OCTA, в случаях, когда объявляется о банкротстве какого-то участника рынка, выплаты пострадавшим в ДТП лицам производятся из Гарантийного фонда. За два с половиной года клиентам Balva было выплачено более четырех миллионов евро, из которых неплатежеспособный страховщик смог вернуть только один миллион.

"По нашим подсчетам, взносы в Гарантийный фонд придется платить еще долгие годы. К тому же вполне возможно, что через пару лет, размер платежей увеличится двое. Несомненно, что это еще одна причина, по которой цены на ОСТА растут", - говорит Янис Абашин.

Отметим, что Balva не является первым, когда у какого-то страховщика отнимают лицензию на осуществление деятельности, или более того - объявляется о его неплатежеспособности. DELFI уже сообщал о том, что в истории страхования OCTA значительные выплаты из Гарантийного фонда связаны с признанием в 2002 году неплатежеспособности страховой компании AK Alianse. В тот раз из Гарантийного фонда было выплачено около 300 000 латов. Выплаты по обязательствам данной страховой компании по отношению к владельцам страховок выполнялись еще в течение четырех лет с момента признания неплатежеспособности компании.

Что дальше?

По предварительным данным, в первом квартале текущего года убытки страховщиков и отрасли в целом, существенно не уменьшились. "То есть нет повода думать о том, что рост цен был случайным и может остановиться. Прогнозируем, что рост цен на ОСТА сохранится, однако на данный момент трудно сказать, каким будет процент прироста по итогам года", - говорит глава LTAB Янис Абашин.

Однозначно ясно, что рост цен больше всего затронет тех автоводителей, которые чаще других становятся виновниками аварий и имеют наименьший класс Bonus-Malus. Уже сейчас страховые общества думают над дополнительными вариантами, как "сегментировать" клиентов в зависимости от степени риска, например, по заработанным штрафным пунктам.

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