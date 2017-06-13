Очередное происшествие с участием военной техники произошло в понедельник, 12 июня, на шоссе Сигулда-Ропажи-Рига. Военные неожиданно заблокировали дорогу и запретили проезд даже общественному транспорту. Из-за того, что водитель автобуса был вынужден изменить маршрут, пассажиры не попали на свои остановки.

"В понедельник утром я ехала на автобусе в Ригу. Недалеко от Улброки, военные заблокировали дорогу. Всем водителям пришлось искать объездные пути. Все бы ничего, если бы это не был автобус, который должен ехать по конкретному маршруту", - поделилась с порталом delfi.lv возмущенная читательница.

По словам женщины, военные сообщили, что дорога заблокирована на два-три часа. Автобусу пришлось ехать по окраине - через частный сектор, по лесам. Пассажиры не попали на нужные остановки. "Хочу поблагодарить водителя автобуса, который предложил отвезти пассажиров на обратном пути на нужные им остановки", - говорит читательница.

В Министерстве обороны сообщили, что на дороге P4 между Улброкой и Личи 12 июня сложилась опасная ситуация. Во время переброски военной техники в пункт назначения у одного транспортного средства возникли технические проблемы. "Решение о блокировке дороги было принято в целях безопасности", - указали в Минобороны.

Национальные вооруженные силы принесли извинения жителям за возникшие неудобства и попросили с пониманием отнестись к возможным ограничениям дорожного движения, связанным с передвижением военной техники в рамках проходящих военных учений Saber Strike 2017. До 14 июня в интенсивном режиме проходят полевые учения за пределами Адажского полигона - в Аматском, Малпилском, Огрском, Ропажском, Саласпилском и Стопиньском краях.

Отметим, что за последние дни это не первое дорожное происшествие с участием военной техники. Так 11 июня на Даугавпилсском шоссе, неподалеку от Кегумса, перевернулась цистерна, которая входила в состав колонны военной техники США. В результате ДТП никто не пострадал, утечки топлива также удалось избежать. Движение на этом участке шоссе было на некоторое время блокировано в обоих направлениях, а водителей призвали искать объездные пути.

В свою очередь, 2 июня, в волости Варвес, Вентспилсский край, столкнулись бензовоз и автомобиль военной полиции, сопровождавший колонну американской военной техники. В ДТП пострадали оба водителя, впрочем, от госпитализации они отказались. В Минобороны сообщили, что гражданский транспорт не уступил дорогу автомашине военной полиции. Автомобиль получил небольшие царапины, а колонна военной техники продолжила свой путь. В свою очередь, водитель бензовоза заявил, что не успел затормозить. Полицейские не остановились, а продолжали блокировать грузовик, в результате чего обе машины съехали с дороги.

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