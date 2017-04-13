О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.
DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.
Рагиня Ингрида (1979 г.р.) - тебя ищет родственник Рагиньш Дмитрий.
Терещенко Леонид (1956 г.р.) - тебя ищет сын Терещенко Павел: "Связь с отцом пропала в 1990 году".
Филатов Юрий (1977 г.р.) - тебя ищет дочь Бейноровича Оксана.
Мовчан Анастасия Михайловна (1960 г.р.) - тебя ищет сестра Ольга Образцова: "У сестры в 1988 году родился сын Мовчан Сергей".
Новик Владимир Ильич (1940 г.р.) - тебя ищет дочь Наталия Медне: "Также ищу свою сводную сестру Новик Елену Владимировну 1965 года рождения".
Штубис Валия Фрицевна - тебя и твою семью ищет дочь Никитина (Штубис) Кристина: "Известно, что мама проживала в Лиепае".
Евдокимова Екатерина Сергеевна (1989 г.р.) - тебя ищут сводные братья Роман и Максим Битнеры: "Сестренка, отзовись".
Филатов Владимир (1947 г.р.) - тебя и твою семью ищет Филатова Елена: "Ищем маминого старшего брата и его семью".
Лукина (Пугакова) Таисия Исаевна (1939 г.р.) - тебя и твою семью ищет Шумович Вадим: "Известно, что у Таисии мужа звали Янис. Были дети - дочери Силва и Вера, сын Ритвар. Проживали они в Лимбажском районе".
Также Шумович Вадим ищет Кузмину (Пугакову) Раису Исаевну (1937 г.р.): "Муж Юмикис Харолдс. Дочь Илона. Может проживать у Внука Юрена Юмикиса на хуторе "Вайроги" Валмиерского района".
В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.