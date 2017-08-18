О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.
DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.
Богомазов Иван Андреевич - тебя и твою семью ищет сестра Колганова Ирина: "Известно что у брата есть дочь Людмила".
Супрунюк Константин Владимирович (1978 г.р.) и Супрунюк Наталия Владимировна (1975 г.р.) - вас ищет Супрунюк Владимир: "Хочу встретиться и попросить прощения у своих детей".
Смирнов Валерий (1952 г.р.) - тебя ищет сын Смирнов Владимир Валерьевич.
Зайцев Николай Николаевич (1965 г.р.) - тебя ищет дочь Бойко Раиса Николаевна: "Ищу своего папу, которого никогда не видела".
Будний Александр Васильевич (1990 г.р.) - тебя ищет сестра Будняя Юстина Васильевна: "Ищу своего брата".
Хандогина Валентина Петровна (1976 г.р.) - тебя ищет Аврусевич Тадеуш: "Я только знаю, что ее забрали в детский дом".
Тимченко Иван Иванович (1944 г.р.) - тебя и твою семью ищет Матяж Александр: "Разъехались и потеряли адреса".
Степанова (Щербакова) Полина Петровна (1946 г.р.) - тебя ищет школьная подруга Мышрина (Николаева) Светлана.
Французова Марина (1961-63 г.р.) - тебя ищет Голубцова Лилия.
Ильюшина Валентина Михайловна (1943 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Дудакова Лидия: "Ищу двоюродную сестру и ее семью".
Ковальчук Владимир Алексеевич (1963 г.р.) - тебя ищет Ковальчук Василий Васильевич: "Последняя встреча была в 1972 году".
Сафронов Юрий Иванович ищет своих родителей: маму Сафронову Тамару Григорьевну и отца Сафронова Ивана Григорьевича. "Также ищу своих братьев и сестер".
Черняк Светлана (1970 г.р.) - тебя ищет школьная подруга Горбунова Марина: "Светлана проживала в Даугавпилсе".
Тимофеев Вячеслав Андреевич - тебя ищет дочь Толубеева Мария Вячеславовна: "Ищу своего отца".
Толмачов Игорь Викторович (1988 г.р.) - тебя ищет сестра Фирт Зинаида.
Голубев Игорь Иванович (1958 г.р.) - тебя ищет Семенова Наталья: "Я уехала из Риги и потеряла связь".
Хомченко Юрий Сергеевич (1966 г.р.), Хомченко Инита Сергеевна и Хомченко (Бондаренко) Мария Станиславовна - вас ищет родственница Бердашкевич Галина.
Гнитько (Ульянова) Лариса Васильевна (1952 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Людмила Олийниченко.
Бамбанс Волдемар (1956-58 г.р.) - тебя ищет дочь Силивончик Наталия.
Ждамаев Рафик Ильич (1957-59 г.р.) - тебя ищет Ждамаев Измаил.
Киннунен Евгения (1957-58г.р.) - тебя ищет Илона Янкаускиене: "Ищу подругу".
Гаврищук Галина (1943 г.р.) - тебя ищет школьная подруга Нугумова Заря.
Рогалева (Гаврищук) Наталия (1960 г.р.) - тебя ищет Исаева Наталия: "Ищу свою родственницу".
Коваленко Галина (1940 г.р.) - тебя ищет Липачева Нина: "Ищу свою одноклассницу и лучшую подругу. Учились вместе в Добеле".
Куртас Александр (1947 г.р.) - тебя ищет сын Куртас Александр.
Скутельский Игорь (1953 г.р.) - тебя ищет друг детства Пелицкая Евгения.
Бобков Федор (1957 г.р.) - тебя ищет Козенбаев Леонид: "Совместная служба с 1978 по 1982 г. в Северном флоте".
В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.