Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Богомазов Иван Андреевич - тебя и твою семью ищет сестра Колганова Ирина: "Известно что у брата есть дочь Людмила".

Супрунюк Константин Владимирович (1978 г.р.) и Супрунюк Наталия Владимировна (1975 г.р.) - вас ищет Супрунюк Владимир: "Хочу встретиться и попросить прощения у своих детей".

Смирнов Валерий (1952 г.р.) - тебя ищет сын Смирнов Владимир Валерьевич.

Зайцев Николай Николаевич (1965 г.р.) - тебя ищет дочь Бойко Раиса Николаевна: "Ищу своего папу, которого никогда не видела".

Будний Александр Васильевич (1990 г.р.) - тебя ищет сестра Будняя Юстина Васильевна: "Ищу своего брата".

Хандогина Валентина Петровна (1976 г.р.) - тебя ищет Аврусевич Тадеуш: "Я только знаю, что ее забрали в детский дом".

Тимченко Иван Иванович (1944 г.р.) - тебя и твою семью ищет Матяж Александр: "Разъехались и потеряли адреса".

Степанова (Щербакова) Полина Петровна (1946 г.р.) - тебя ищет школьная подруга Мышрина (Николаева) Светлана.

Французова Марина (1961-63 г.р.) - тебя ищет Голубцова Лилия.

Ильюшина Валентина Михайловна (1943 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Дудакова Лидия: "Ищу двоюродную сестру и ее семью".

Ковальчук Владимир Алексеевич (1963 г.р.) - тебя ищет Ковальчук Василий Васильевич: "Последняя встреча была в 1972 году".

Сафронов Юрий Иванович ищет своих родителей: маму Сафронову Тамару Григорьевну и отца Сафронова Ивана Григорьевича. "Также ищу своих братьев и сестер".

Черняк Светлана (1970 г.р.) - тебя ищет школьная подруга Горбунова Марина: "Светлана проживала в Даугавпилсе".

Тимофеев Вячеслав Андреевич - тебя ищет дочь Толубеева Мария Вячеславовна: "Ищу своего отца".

Толмачов Игорь Викторович (1988 г.р.) - тебя ищет сестра Фирт Зинаида.

Голубев Игорь Иванович (1958 г.р.) - тебя ищет Семенова Наталья: "Я уехала из Риги и потеряла связь".

Хомченко Юрий Сергеевич (1966 г.р.), Хомченко Инита Сергеевна и Хомченко (Бондаренко) Мария Станиславовна - вас ищет родственница Бердашкевич Галина.

Гнитько (Ульянова) Лариса Васильевна (1952 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Людмила Олийниченко.

Бамбанс Волдемар (1956-58 г.р.) - тебя ищет дочь Силивончик Наталия.

Ждамаев Рафик Ильич (1957-59 г.р.) - тебя ищет Ждамаев Измаил.

Киннунен Евгения (1957-58г.р.) - тебя ищет Илона Янкаускиене: "Ищу подругу".

Гаврищук Галина (1943 г.р.) - тебя ищет школьная подруга Нугумова Заря.

Рогалева (Гаврищук) Наталия (1960 г.р.) - тебя ищет Исаева Наталия: "Ищу свою родственницу".

Коваленко Галина (1940 г.р.) - тебя ищет Липачева Нина: "Ищу свою одноклассницу и лучшую подругу. Учились вместе в Добеле".

Куртас Александр (1947 г.р.) - тебя ищет сын Куртас Александр.

Скутельский Игорь (1953 г.р.) - тебя ищет друг детства Пелицкая Евгения.

Бобков Федор (1957 г.р.) - тебя ищет Козенбаев Леонид: "Совместная служба с 1978 по 1982 г. в Северном флоте".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.