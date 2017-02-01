О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.
DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.
Городенкова Елена Михайловна (1974 г.р.) – тебя ищет отец Городенков Михаил: "Связь с дочкой пропала в 1993 году".
Щербин Никита (1992 г.р.) - тебя ищет Альбина Макарова: "Связь пропала в 2013 году после утраты телефона с номером Никиты".
Черниховская Ольга Андреевна (1950 г.р.) - тебя ищет дочь Коновалова Наталья: "При переезде потеряла адрес и все контакты мамы".
Захаров Валерий Семенович (1941 г.р.) - тебя и твою семью ищет Кабакова Людмила Михайловна.
Карлштремс Айво Эрмандович (1969 г.р.) - тебя ищет сын Карлштремс Артур Айвович: "Очень хочу найти своего отца".
Голубинский Марк Абрамович (1945 г.р.) – тебя ищет друг Гликман Владимир Михайлович.
Пышкина Ирина Львовна (1952 г.р.) – тебя ищет дочь Доргатова Татьяна Владимировна.
Цауне Юрис Брониславович (1961 г.р.) – тебя ищут Цауне Людмила и Цауне Диана: "Дочь хочет общаться с отцом".
Пуршель Анжела Чеславовна (1975 г.р.) - тебя ищет сводный брат Пуршель Станислав: "Маму Анжелы зовут Ванда".
Васильева (Дмитриева) Светлана Алексеевна (1949 г.р.) – тебя и твою семью ищет Платкова Татьяна Алексеевна.
Ершова Валентина (1963 г.р.) - тебя ищет сестра Трифонова Надежда.
Сыч Лариса Ивановна (1942 г.р.) – тебя и твою семью ищет Сыч Алексей Сергеевич.
Бауман Любовь Николаевна (1943 г.р.) – тебя и твою семью ищет двоюродный брат Бугаев Виктор Иванович.
Довиченко Виталий (1962 г.р.) – тебя, маму Довиченко Галину и отца Довиченко Петра ищет Калужная Оксана Николаевна.
Савостьянов Григорий Липатович (1925 г.р.) – тебя и твою семью ищет Бейзерова Пелагея Никитовна.
Знотиньш Янис – тебя ищет сослуживец Берч Петр Петрович: "Вместе служили в г. Альметевске".
Герман Светлана Николаевна (1990-92 г.р.) – тебя ищет сестра Герман Анна: "Последнее место жительство Светланы было в г. Огре".
Селяков Вальдемар (1944 г.р.) – тебя ищет Власенко Лариса Александровна.
Кепкин Сергей Андреевич – тебя ищет дочь Кепкина Анастасия Сергеевна.
Калинка Людмила (1953 г.р.) - тебя ищет Марушкина Дзинтра.
Лёлянс Янис – тебя и твою семью ищет внук Лёлянс Виталий Юрьевич.
Карычев Рахимчан (1926 г.р.) - тебя и его семью ищет Карычева Майя.
Дембовскис Дайнис (1973 г.р.) и Дембовскис Андрис (1977 г.р.) – вас ищет сестра Рунча Велта: "Есть предположение, что Андриса адоптировала семья из Прейли".
Шейцанов (Шийцанов) Роман (Ромуальд) – тебя ищет дочь Реча Ольга Романовна: "Мой отец работал таксистом".
Зепс Валентин (1962 г.р.) – тебя ищет дочь Шиналь Юлия Валентиновна.
Ружс Вячеслав (1957 г.р.) - тебя ищет дочь Копанова Кристина Вячеславна.
Барковска (Войтова) Екатерина - тебя ищет Прокопович Светлана.
Горбиков Сергей Петрович (1950-55 г.р.) – тебя ищет сестра Голубева Нина.
Трибунская Ирина (1952 г.р.) - тебя ищет Трибунская Алевтина.
Мамбетова (Арбузова) Ляйля (1957 г.р.) - тебя ищет Умарова Сания.
Валюк Тамара (1954-56 г.р.) – тебя ищет дочь Валюк Юлия.
Репецкая Оксана (1979 г.р.) - тебя ищет брат Репецкий Виктор.
Павельчук Федор Александрович - тебя ищет сестра Бортник Надежда Федоровна.
Симонович (Врублевская) Данута (1956-58 г.р.) – тебя и твою дочку Симонович Наталью Васильевну ищет Шапутько Тамара.
Худякова Карина Владимировна (1976 г.р.) - тебя ищет Худяков Сергей.
Брузгулис Петр Флорианович (1942 г.р.) - тебя ищет Колосова Людмила.
Годис Игорь Иосифович (1961 г.р.) - тебя ищет Кравцов Евгений.
Илона Побединскайте (1961-62 г.р.) – тебя ищет сестра Лорета Побединскайте: "Наш отец Альгиртас Побединскайтис".
Карклиня Рута (1930 г.р.) – тебя и остальных родственников ищет Горленок Таиса: "Мою маму зовут Карклиня Марциана. Рута проживала в Приекуле".
Лапсена (Медне) Мария – тебя ищет сын Раул Клибадзе: "Может быть, у меня есть сестры и братья".
Оллов Дмитрий Иванович (1961 г.р.) – тебя ищет крестница Юлия Степсоне.
Игорь Прохоров (1972 г.р.) - тебя ищет дочь Миронова Екатерина: "Мою маму зовут Анна Миронова".
Богданова Любовь Денисовна – тебя ищет подруга Красикова Людмила.
В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.