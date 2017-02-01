Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти почти 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Городенкова Елена Михайловна (1974 г.р.) – тебя ищет отец Городенков Михаил: "Связь с дочкой пропала в 1993 году".

Щербин Никита (1992 г.р.) - тебя ищет Альбина Макарова: "Связь пропала в 2013 году после утраты телефона с номером Никиты".

Черниховская Ольга Андреевна (1950 г.р.) - тебя ищет дочь Коновалова Наталья: "При переезде потеряла адрес и все контакты мамы".

Захаров Валерий Семенович (1941 г.р.) - тебя и твою семью ищет Кабакова Людмила Михайловна.

Карлштремс Айво Эрмандович (1969 г.р.) - тебя ищет сын Карлштремс Артур Айвович: "Очень хочу найти своего отца".

Голубинский Марк Абрамович (1945 г.р.) – тебя ищет друг Гликман Владимир Михайлович.

Пышкина Ирина Львовна (1952 г.р.) – тебя ищет дочь Доргатова Татьяна Владимировна.

Цауне Юрис Брониславович (1961 г.р.) – тебя ищут Цауне Людмила и Цауне Диана: "Дочь хочет общаться с отцом".

Пуршель Анжела Чеславовна (1975 г.р.) - тебя ищет сводный брат Пуршель Станислав: "Маму Анжелы зовут Ванда".

Васильева (Дмитриева) Светлана Алексеевна (1949 г.р.) – тебя и твою семью ищет Платкова Татьяна Алексеевна.

Ершова Валентина (1963 г.р.) - тебя ищет сестра Трифонова Надежда.

Сыч Лариса Ивановна (1942 г.р.) – тебя и твою семью ищет Сыч Алексей Сергеевич.

Бауман Любовь Николаевна (1943 г.р.) – тебя и твою семью ищет двоюродный брат Бугаев Виктор Иванович.

Довиченко Виталий (1962 г.р.) – тебя, маму Довиченко Галину и отца Довиченко Петра ищет Калужная Оксана Николаевна.

Савостьянов Григорий Липатович (1925 г.р.) – тебя и твою семью ищет Бейзерова Пелагея Никитовна.

Знотиньш Янис – тебя ищет сослуживец Берч Петр Петрович: "Вместе служили в г. Альметевске".

Герман Светлана Николаевна (1990-92 г.р.) – тебя ищет сестра Герман Анна: "Последнее место жительство Светланы было в г. Огре".

Селяков Вальдемар (1944 г.р.) – тебя ищет Власенко Лариса Александровна.

Кепкин Сергей Андреевич – тебя ищет дочь Кепкина Анастасия Сергеевна.

Калинка Людмила (1953 г.р.) - тебя ищет Марушкина Дзинтра.

Лёлянс Янис – тебя и твою семью ищет внук Лёлянс Виталий Юрьевич.

Карычев Рахимчан (1926 г.р.) - тебя и его семью ищет Карычева Майя.

Дембовскис Дайнис (1973 г.р.) и Дембовскис Андрис (1977 г.р.) – вас ищет сестра Рунча Велта: "Есть предположение, что Андриса адоптировала семья из Прейли".

Шейцанов (Шийцанов) Роман (Ромуальд) – тебя ищет дочь Реча Ольга Романовна: "Мой отец работал таксистом".

Зепс Валентин (1962 г.р.) – тебя ищет дочь Шиналь Юлия Валентиновна.

Ружс Вячеслав (1957 г.р.) - тебя ищет дочь Копанова Кристина Вячеславна.

Барковска (Войтова) Екатерина - тебя ищет Прокопович Светлана.

Горбиков Сергей Петрович (1950-55 г.р.) – тебя ищет сестра Голубева Нина.

Трибунская Ирина (1952 г.р.) - тебя ищет Трибунская Алевтина.

Мамбетова (Арбузова) Ляйля (1957 г.р.) - тебя ищет Умарова Сания.

Валюк Тамара (1954-56 г.р.) – тебя ищет дочь Валюк Юлия.

Репецкая Оксана (1979 г.р.) - тебя ищет брат Репецкий Виктор.

Павельчук Федор Александрович - тебя ищет сестра Бортник Надежда Федоровна.

Симонович (Врублевская) Данута (1956-58 г.р.) – тебя и твою дочку Симонович Наталью Васильевну ищет Шапутько Тамара.

Худякова Карина Владимировна (1976 г.р.) - тебя ищет Худяков Сергей.

Брузгулис Петр Флорианович (1942 г.р.) - тебя ищет Колосова Людмила.

Годис Игорь Иосифович (1961 г.р.) - тебя ищет Кравцов Евгений.

Илона Побединскайте (1961-62 г.р.) – тебя ищет сестра Лорета Побединскайте: "Наш отец Альгиртас Побединскайтис".

Карклиня Рута (1930 г.р.) – тебя и остальных родственников ищет Горленок Таиса: "Мою маму зовут Карклиня Марциана. Рута проживала в Приекуле".

Лапсена (Медне) Мария – тебя ищет сын Раул Клибадзе: "Может быть, у меня есть сестры и братья".

Оллов Дмитрий Иванович (1961 г.р.) – тебя ищет крестница Юлия Степсоне.

Игорь Прохоров (1972 г.р.) - тебя ищет дочь Миронова Екатерина: "Мою маму зовут Анна Миронова".

Богданова Любовь Денисовна – тебя ищет подруга Красикова Людмила.

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.