Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ фото)

Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы. DELFI вновь публикует имена людей (на этот раз вместе с фотографиями), которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Худякова Карина Владимировна (1976 г.р.) - тебя ищет Худяков Сергей Владимирович: "Расстались в Айзкраукле в 1991 году".

Foto: Из личного архива

Захаров Валерий Семенович (1941 г.р.) - тебя и твою семью ищет Кабакова Людмила: "Раньше дружили семьями. Связь пропала в 1990 году".

Foto: Из личного архива

Савостьянов Григорий Липатович (1925 г.р.) - тебя и твою семью ищет Бейзерова Пелагея.

Foto: Из личного архива

Дунаева Вера Семеновна (1936 г.р.) и Дунаева Елена (1968 г.р.) - вас ищет Трифонова Вера Александровна: "Ищу свою маму и сестру".

Foto: Из личного архива

Бауман Любовь Николаевна (1943 г.р.) - тебя и твою семью ищет брат Бугаев Виктор: "Ищу свою двоюродную сестру и ее семью".

Foto: Из личного архива

Знотиньш Янис - тебя ищет друг Берч Петр Петрович: "Ищу друга, с которым служил в городе Альметьевске. Он может проживать в Прейли".

Foto: Из личного архива

Зепс Валентин - тебя ищет дочь Шиналь Юлия Валентиновна: "Ищу своего отца. Последняя встреча с ним была 1992-93 году".

Foto: Из личного архива

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.