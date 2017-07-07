Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Борисова Людмила (1956 г.р.) - тебя ищет сын Борисов Андрей: "Я родился в 1988 году. Моя мама может проживать в Екабпилсе".

Юрьевич Петр Николаевич (1959 г.р.) - тебя ищет сын Марьян: "Последняя встреча была в 1982 году".

Гаврилова Илона Юрьевна (1986 г.р.) - тебя ищет тетя Куренкова Татьяна Викторовна: "Связь пропала в 2006 году".

Чернявский Игорь Яковлевич (1960 г.р.) - тебя ищет Параценко Ирина.

Васмут Евгений (1960 г.р.) - тебя ищет дочь Жеребьёва Валерия Викторовна: "Отец даже не знает, что у него есть внук, которому уже два года".

Никандров Виктор Александрович (1951 г.р.) - тебя ищет дочь Иванова Анастасия Викторовна.

Шельбург Владислав Юрьевич (1972-73 г.р.) - тебя ищет дочь Богатырёва Диана Владиславовна.

Пригода Валерий Николаевич - тебя ищет дочь Пригода Кристина: "Очень хочу найти своего папу".

Уланова (Китаева) Светлана - тебя ищет подруга Лариса Кузьменко (Полянина).

Сергей Жилинскис (1980 г.р.) - тебя ищет сестра Марите Началова (Жилинска): "Братик, отзовись!"

Родственники из Азербайджана ищут своих родных: Казымов Марик Мамед оглы и Казымов Рафаел Мамед оглы: "Их отец Казымов Мамед Салим оглы". Абдулаев Теймур Низами оглы (1981 г.р.): "Его маму зовут Семенова Вера". Каримов Сахид Мамед оглы (может проживать в Салдусе).

Назарова Вахиф Сахиб оглы (1965 г.р.) - тебя ищут родные.

Дьячук Валерий Павлович (1962 г.р.) - тебя ищут сестра Светлана Семменько и дочери Ирина Дьячук и Екатерина Дьячук: "Может проживать в Екабпилсе".

Усачева Александра (1982 г.р.) - тебя ищет отец Юлиус Шелленберг: "Последняя весточка пришло с города Рига, Плявниеки".

Семенова Неонила Сафроновна (1935 г.р.) - тебя ищет дочь Алена Стремилова: "Мама проживала в Даугавпилсе. Работала на химзаводе крутильщицей.Также ищу своих братьев и сестер".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.