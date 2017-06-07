О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Семенова Неонила Софроновна - тебя ищет дочь Стремилова Алена: "Я родилась в апреле 1976 года. Мама работала на химзаводе крутильщицей. Также ищу братьев и сестер".

Росса (девичья) Юлия Александрович (1955-56 г.р.) - тебя ищет дочь Росса Жанна Александровна: "Я родилась в октябре 1972 года. Моя мама тогда проживала в Юрмале, в Слоке, на ул. Сарканармияс 46".

Дрячук Валерий Павлович (1962 г.р.) - тебя ищет сестра из Украины.

Казымов Марик Мамед Оглы и Казымов Рафаел Мамед Оглы - вас ищут родственники из Азербайждана.

Логинова Ольга Александровна (1960 г.р.) - тебя ищет сестра Мороз Ирина Александровна.

Федорова Маргарита (1939 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Зарич Галина Дмитриевна.

Васмут Евгений (1960 г.р.) - тебя ищет дочь Жеребьева Валерия: "Последняя встреча с отцом была в 1995 году".

Смилгис Эрик (1958 г.р.) - тебя ищет сын Смилгис Роналд Эрикович: "Последняя встреча с отцом была в 1992 году".

Смилгис Михаил (1954 г.р.) - тебя ищут дочь Смилга-Найденова Иоланта Михайловна: "Последняя встреча с отцом была в 1986 году".

Котляров Андрей Иванович - тебя и твою маму ищет Котлярова Наталия.

Рынкевич Владимир (1953 г.р.) - тебя идет сестра Кондратович Мария Васильевна: "Связь с братом оборвалась в 2006 году".

Корниенко Владимир (1951 г.р.) - тебя ищет племянница Псалом Ольга: "Ищу своего дядю".

Городенко Елена Михайловна (1974 г.р.) - тебя ищет Городенков Михаил: "Связь оборвалась в 1993 году".

Шишулин Виктор Александрович (1960 г.р.) - тебя его ищет дочь Шилова (Шишулина) Ольга Викторовна: "Ищу своего отца".

Поляшова Татьяна Сергеевна (1984 г.р.) - тебя ищет мать Волосова Ирина: "Связь с дочкой пропала 2009 году".

Высоцкий Вячеслав Викторович (1954 г.р.) и Высоцкий Владимир Викторович (1958 г.р.) - вас ищет сестра Чернишева Татьяна.

Гавриш Юрий Иванович (1949 г.р.) - тебя и твоего сына Гавриш Дениса ищет Третьякова Елена: "Связь оборвалась в 1990 году".

Парамонов Владимир Алексеевич (1957 г.р.) - тебя ищет Парамонова Татьяна: "Ищу брата своего мужа".

Шельбург Владислав Юревич (1972-73 г.р.) - тебя ищет дочь Богатырева Диана Владиславовна: "Ищу своего отца".

Шагаев Слава (Владислав) Николаевич (1984 г.р.) и Шагаев Олег - вас ищет сестра Шагаева Юлия.

Бедров Арвид (1955 г.р.) - тебя и твою маму Марию Баузе ищет Балтунова Инна: "Ищу родственников".

Борисова Людмила (1956 г.р.) - тебя ищет сын Борисов Андрей Александрович: "Также ищу братьев и сестер".

Маркелов Юрий Николаевич (1952 г.р.) - тебя ищет двоюродная сестра Попова Лариса.

Никандров Виктор Александрович (1951 г.р.) - тебя ищет дочь Иванова Анастасия Викторовна.

Домбровская Елена Сергеевна (1957-58 г.р.) - тебя и твою сестру Кармазину Маргариту ищет подруга Гапеева Нина Михайловна.

Грейтанс Айгарс Янович (1963 г.р.) - тебя ищет сестра Максимюк Инга: "Ищу двоюродного брата".

Михайловский Василий Петрович (1962 г.р.) - тебя ищет сестра Сергейчук (Михайловская) Татьяна.

Брамане Ирена (1941-47 г.р.) - тебя ищет дочь Брамане Зигрида: "Моя мама жила в Даугавпилсе".

Боженов Геннадий Стефанофич (1963 г.р.) - тебя ищет дочь Боженова Анастасия: "Последняя встреча с отцом была 2003 году".

Ася Тимофеевна (1950-55 г.р.) - тебя ищет бывшая ученица. "Это был учитель с большой буквы. Проживала в Елгаве на улице Гастелло 14".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.