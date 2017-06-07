Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Семенова Неонила Софроновна - тебя ищет дочь Стремилова Алена: "Я родилась в апреле 1976 года. Мама работала на химзаводе крутильщицей. Также ищу братьев и сестер".

Росса (девичья) Юлия Александрович (1955-56 г.р.) - тебя ищет дочь Росса Жанна Александровна: "Я родилась в октябре 1972 года. Моя мама тогда проживала в Юрмале, в Слоке, на ул. Сарканармияс 46".

Дрячук Валерий Павлович (1962 г.р.) - тебя ищет сестра из Украины.

Казымов Марик Мамед Оглы и Казымов Рафаел Мамед Оглы - вас ищут родственники из Азербайждана.

Логинова Ольга Александровна (1960 г.р.) - тебя ищет сестра Мороз Ирина Александровна.

Федорова Маргарита (1939 г.р.) - тебя и твою семью ищет сестра Зарич Галина Дмитриевна.

Васмут Евгений (1960 г.р.) - тебя ищет дочь Жеребьева Валерия: "Последняя встреча с отцом была в 1995 году".

Смилгис Эрик (1958 г.р.) - тебя ищет сын Смилгис Роналд Эрикович: "Последняя встреча с отцом была в 1992 году".

Смилгис Михаил (1954 г.р.) - тебя ищут дочь Смилга-Найденова Иоланта Михайловна: "Последняя встреча с отцом была в 1986 году".

Котляров Андрей Иванович - тебя и твою маму ищет Котлярова Наталия.

Рынкевич Владимир (1953 г.р.) - тебя идет сестра Кондратович Мария Васильевна: "Связь с братом оборвалась в 2006 году".

Корниенко Владимир (1951 г.р.) - тебя ищет племянница Псалом Ольга: "Ищу своего дядю".

Городенко Елена Михайловна (1974 г.р.) - тебя ищет Городенков Михаил: "Связь оборвалась в 1993 году".

Шишулин Виктор Александрович (1960 г.р.) - тебя его ищет дочь Шилова (Шишулина) Ольга Викторовна: "Ищу своего отца".

Поляшова Татьяна Сергеевна (1984 г.р.) - тебя ищет мать Волосова Ирина: "Связь с дочкой пропала 2009 году".

Высоцкий Вячеслав Викторович (1954 г.р.) и Высоцкий Владимир Викторович (1958 г.р.) - вас ищет сестра Чернишева Татьяна.

Гавриш Юрий Иванович (1949 г.р.) - тебя и твоего сына Гавриш Дениса ищет Третьякова Елена: "Связь оборвалась в 1990 году".

Парамонов Владимир Алексеевич (1957 г.р.) - тебя ищет Парамонова Татьяна: "Ищу брата своего мужа".

Шельбург Владислав Юревич (1972-73 г.р.) - тебя ищет дочь Богатырева Диана Владиславовна: "Ищу своего отца".

Шагаев Слава (Владислав) Николаевич (1984 г.р.) и Шагаев Олег - вас ищет сестра Шагаева Юлия.

Бедров Арвид (1955 г.р.) - тебя и твою маму Марию Баузе ищет Балтунова Инна: "Ищу родственников".

Борисова Людмила (1956 г.р.) - тебя ищет сын Борисов Андрей Александрович: "Также ищу братьев и сестер".

Маркелов Юрий Николаевич (1952 г.р.) - тебя ищет двоюродная сестра Попова Лариса.

Никандров Виктор Александрович (1951 г.р.) - тебя ищет дочь Иванова Анастасия Викторовна.

Домбровская Елена Сергеевна (1957-58 г.р.) - тебя и твою сестру Кармазину Маргариту ищет подруга Гапеева Нина Михайловна.

Грейтанс Айгарс Янович (1963 г.р.) - тебя ищет сестра Максимюк Инга: "Ищу двоюродного брата".

Михайловский Василий Петрович (1962 г.р.) - тебя ищет сестра Сергейчук (Михайловская) Татьяна.

Брамане Ирена (1941-47 г.р.) - тебя ищет дочь Брамане Зигрида: "Моя мама жила в Даугавпилсе".

Боженов Геннадий Стефанофич (1963 г.р.) - тебя ищет дочь Боженова Анастасия: "Последняя встреча с отцом была 2003 году".

Ася Тимофеевна (1950-55 г.р.) - тебя ищет бывшая ученица. "Это был учитель с большой буквы. Проживала в Елгаве на улице Гастелло 14".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.