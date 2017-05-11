О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.
DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.
Корниенко Владимир Васильевич (1951 г.р.) - тебя ищет Псалом Ольга Владимировна: "Ищу своего родного дядю и его семью".
Романюк Андрей Апполинарьевич - тебя ищет отец Романюк Аполлинарий Владимирович: "Ищу своего сына".
Симанович Данута Чеславна - тебя ищет сестра Шапутько Тамара Сафроновна: "Ищу свою сестру. У Дануты есть дочь Сименович (девичья) Наталья Васильевна".
Новикова Ирена Антоновна - тебя ищет Филимонова Людмила: "У Ирены есть двое детей Василий и Диана".
Ринкевич Владимир Васильевич - тебя ищет сестра Кондратович Мария Васильевна: "Ищу брата и его семью".
Рьянкова Оксана Николаевна (1969 г.р.) - тебя ищет подруга Трубчанинова Ирина Викторовна: "Очень хочу найти свою лучшую подругу".
Старовойтова Нина Николаевна - тебя ищет подруга Бойко Ольга Леонидовна: "Изменился адрес и потерялась связь".
Графин Иван Ильич (1934 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственник Андрей Лихарев: "У Ивана есть дочь Валентина. Они жили г. Рига на ул. Малая Матвеевская 138".
Воробьевы Екатерина Викторовна и Наталия Викторовна (1981 - 84 г.р.) - вас ищет сестра: "Они находились в детском доме Плявниеки".
Лукашевы Сергей Петрович (1955 - 57 г.р.) и Александр Петрович (1957 - 60 г.р.) - вас ищет двоюродная сестра Тамара Ермолина: "Последний адрес был Екабпилс, ул. Мадонас".
Лиене Андреева (Граудиня) ищет своих однокурсников из Рижского Индустриального Политехникума 1967 года выпуска: Андриявску (Логину) Янину Яновну (1948 г.р.), Ласманиса Гунарса Альфедовича (1948 г.р.), Минце Майгу (1947 г.р.).
Рябиков Александр Александрович (1984 г.р.) - тебя ищет брат Ткаченко Сергей: "Ищу двоюродного брата".
Ольга Рябикова - тебя ищет Балбатун Валентина: "Хочу найти своих родственников".
В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.