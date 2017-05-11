Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти более 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Корниенко Владимир Васильевич (1951 г.р.) - тебя ищет Псалом Ольга Владимировна: "Ищу своего родного дядю и его семью".

Романюк Андрей Апполинарьевич - тебя ищет отец Романюк Аполлинарий Владимирович: "Ищу своего сына".

Симанович Данута Чеславна - тебя ищет сестра Шапутько Тамара Сафроновна: "Ищу свою сестру. У Дануты есть дочь Сименович (девичья) Наталья Васильевна".

Новикова Ирена Антоновна - тебя ищет Филимонова Людмила: "У Ирены есть двое детей Василий и Диана".

Ринкевич Владимир Васильевич - тебя ищет сестра Кондратович Мария Васильевна: "Ищу брата и его семью".

Рьянкова Оксана Николаевна (1969 г.р.) - тебя ищет подруга Трубчанинова Ирина Викторовна: "Очень хочу найти свою лучшую подругу".

Старовойтова Нина Николаевна - тебя ищет подруга Бойко Ольга Леонидовна: "Изменился адрес и потерялась связь".

Графин Иван Ильич (1934 г.р.) - тебя и твою семью ищет родственник Андрей Лихарев: "У Ивана есть дочь Валентина. Они жили г. Рига на ул. Малая Матвеевская 138".

Воробьевы Екатерина Викторовна и Наталия Викторовна (1981 - 84 г.р.) - вас ищет сестра: "Они находились в детском доме Плявниеки".

Лукашевы Сергей Петрович (1955 - 57 г.р.) и Александр Петрович (1957 - 60 г.р.) - вас ищет двоюродная сестра Тамара Ермолина: "Последний адрес был Екабпилс, ул. Мадонас".

Лиене Андреева (Граудиня) ищет своих однокурсников из Рижского Индустриального Политехникума 1967 года выпуска: Андриявску (Логину) Янину Яновну (1948 г.р.), Ласманиса Гунарса Альфедовича (1948 г.р.), Минце Майгу (1947 г.р.).

Рябиков Александр Александрович (1984 г.р.) - тебя ищет брат Ткаченко Сергей: "Ищу двоюродного брата".

Ольга Рябикова - тебя ищет Балбатун Валентина: "Хочу найти своих родственников".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.