О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.
DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.
Озолиньш Юрис (1964 г.р.) – тебя ищет дочь Никулина Анна: "Также ищу свою бабушку Озолиню Майю, дедушку Озолиньша Яниса. Раньше проживали в Ильгюциемсе".
Озолиньш Бруно (1969 г.р.) – тебя ищет жена Озолиня Евгения: "В 1993 году уехал в Ригу и не вернулся домой".
Костров Олег (Алеша или Андрей) Эдуардович (1966-67 г.р.) - тебя ищет брат по отцу Игорь: "Также ищу отца Кострова Эдуарда Алексеевича 1949 г.р.".
Штубис Валия Фрицевна – тебя ищет дочь Штубис Любовь Геннадьевна: "Мама может проживать в Лиепае. Также ищу своих братьев и сестер".
Стелла Мелуа – тебя ищет двоюродная сестра Анна Мелуа: "Маму Стеллы звали Галина Петрова, отца – Онари Мелуа".
Татьяна Шевардык (1975 г.р.) – тебя ищет подруга Оксана Примичко: "Маму Татьяны звали Рая, а отца – Виталий".
Иванова Татьяна Васильевна (1983 г.р.) – тебя ищет сестра Карина: "Наша мама Иванова Анфия, отец – Иванов Василий".
Ливдан Валерий Волдемарович (1977 г.р.) – тебя ищет сестра Инеса Аршакова: "Также ищу маму Прокофьеву Надежду Фомичну и отца Прокофьева Вальдемара Владиславовича".
Лемешенок Харийс Освальдович (1964 г.р.) - тебя ищет дочь Вахновская Марина.
Ветриня Марианна Леонардовна (1988-91 г.р.) – тебя ищет сестра Лигия Рорбахере: "Сестра родилась в Даугавпилсе".
Макаров Геннадий (1937 г.р.) - тебя ищет сестра Тамара Фомина и брат Макаров Владимир.
Дроздецкий Семен Семенович (1938 г.р.) – тебя ищет сын Дроздецкий Александр.
Фролов Юрий (1953 г.р.) – тебя и твоего сына Фролова Дмитрия ищет двоюродная сестра Наталья Иванова.
Викторова Надежда (1955 г.р.) – тебя ищет подруга Тамара Долинская.
Рита Зигрида Старасте (1936 г.р.) – тебя ищет брат Айварс Старастс: "Известно, что она было удочерена и у нее была фамилия Майдо. Последняя фамилия была Акселруна".
В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.