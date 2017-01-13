Мартиньш Зиебергс — латвийский волонтер известной на постсоветском пространстве телепередачи "Жди меня" российского Первого канала. За четыре года своей добровольной деятельности Зиебергсу удалось найти почти 700 человек, которых потеряли их родственники, друзья, знакомые, сослуживцы.

О своем необычном и полезном деле Мартиньш уже рассказывал DELFI, и с декабря 2014 года на портале теперь регулярно размещаются списки с именами тех, кого хотят найти близкие. С момента последней публикации уже несколько человек нашли своих родственников.

DELFI вновь публикует имена людей, которых ищет передача "Жди меня", Многонациональная служба поиска людей и Мартиньш Зиебергс.

Элеонора Бутмане (1941 г.р.) - тебя ищет дочь Татьяна Зенчонока: "Последний адрес матери был ул. Крустпилс 75/5, Рига".

Побединскайте Илона (1961-62 г.р.) – тебя ищет сестра Лорета Побединскайте: "Маму звали Леонора (Лиония), отец Альгиртас. Сестренка, отзовись!"

Пишкина Лариса Львовна (1952 г.р.) – тебя ищет дочь Доргатова Татьяна Владимировна.

Болотова (девичья) Наталья (1971-72 г.р.) – тебя ищет подруга Елена Мосара.

Лешков Виктор Владимирович (1958 г.р.) – тебя ищет брат Павел Лешков: "Брат работал стивидором".

Менце Аэлита (1958 г.р.) - тебя ищет сын Янис Менцис: "Отца звали Римантас".

Лаугали Яна (1936 г.р.) - тебя ищет друг Элмарс Мазинайс.

Мелуа (девичья) Стелла (1968-70 г.р.) – тебя ищет двоюродная сестра Анна Мелуа: "Маму Стеллы зовут Галина Петровна".

Аусеклис Дзидра (1960-65 г.р) – тебя ищет подруга Оганесян (Моторова) Лариса.

Поротикова Раиса Ивановна – тебя ищет брат Поротиков Юрий.

Фогель Берта Михайловна – тебя и твоих детей ищет Оксана Басманова: "Моя бабушка Фогель Белла Михайловна".

Юрий Фролов (1953 г.р.) – тебя и твоего сына Дмитрия Фролова ищет двоюродная сестра: "Последний адрес был ул. Эд.Смильга № 20".

Усану Виталий (1945 г.р.) – тебя ищет друг Янис Киселис.

Просят отозваться Ивету Плато, которая искала своего брата Нормунда Швалби.

Петровс Вилис просит отозваться своих одноклассников Яниса Балто, Леонида Трунтикова, Вилиса Ниедру, Айну Дауксте, Парслу Павула. "Все они примерно 1948-50 г.р.".

В случае если вам известна какая-то информация о местонахождении этих людей, волонтер "Жди меня" и Многонациональной службы поиска людей Мартиньш Зиебергс просит звонить ему по телефону +371 29 923 833 или писать эл. письма на адрес: martins.ziebergs@inbox.lv Просьба для тех, кто не хочет встречаться со своими близкими, также звонить и сообщать.