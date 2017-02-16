ЗАБАВНОЕ ФОТО: Когда приехал на платную автостоянку, а с собой только изолента

Забавной фотографией с DELFI Репортером поделился Константин Ефимович. Читатель заехал на платную стоянку у магазина Maxima на Виенибас гатве и обнаружил, что ни специальных часов, ни ручки, чтобы написать время, у него нет.

"То чувство, когда перерыл всю машину, и не нашел ручки, но время указать надо. Все что было, это изолента", - смеется Константин.

Foto: DELFI Репортер

DELFI Репортер уже сообщал о том, что с декабря прошлого года автостоянку у магазина Maxima на Виенибас гатве обслуживает компания Cityparks. Парковка платная, бесплатно можно стоять только два часа.

Согласно правилам, водитель обязан разместить на видном месте в салоне автомобиля информацию о том, когда машина была припаркована. Для этих целей можно использовать специальные часы или написать время на листочке. Судя по тому, что читателю не влепили штраф, вариант с изолентой тоже не возбраняется.

А как вы выкручиваетесь в подобных случаях?

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