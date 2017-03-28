ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: "Наши лебеди как пингвины"

DELFI Репортер |





Это видео Сергей снял во вторник днем на водоеме в Гаркалнской волости. "Лебеди сели на лед и провалились. Вышел посмотреть и заодно покормить", - рассказывает читатель. Увидев хлеб, птицы, проламывая под собой лед, ринулись к еде. "Наши лебеди как пингвины", - смеется Сергей и желает всем читателям хорошего настроения. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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