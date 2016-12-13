ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: Пастух снова вывел своих гусей на прогулку

DELFI Репортер |





На улицах Риги снова замечен пастух и его гуси. Это просто удивительно, как послушно друг за другом вышагивают птицы. И заметьте, дорогу они переходят только на зеленый свет. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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