ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: В Пурвциемсе кот переходит дорогу по "зебре"

DELFI Репортер |





Забавным видео с редакцией DELFI Репортера поделился Виктор. Кот вместе с остальными пешеходами переходит дорогу на зеленый свет и по "зебре". "Иногда нам есть чему поучиться у братьев наших меньших", - подписал видео автор. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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