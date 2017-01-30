ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: В Риге появился малобюджетный способ уборки улиц

DELFI Репортер |





"Минувшей ночью в Риге у Бикерниекской трассы была замечена оригинальная "снегоуборочная техника, - пишет Роберт. - Главный рабочий инструмент — человек, который едет в кузове и вручную посыпает дорогу специальной смесью". Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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