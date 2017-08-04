ЗАБАВНОЕ ВИДЕО: Внимание, автоводители! Лебединый блокпост в Вецдаугаве

DELFI Репортер |





Это видео Геннадий снял на днях в Вецдаугаве. "Лебединая семья устроилась на обочине, а глава семейства требует с проезжающих машин "дорожный налог". Если не дашь что-нибудь съедобное, может и долбануть по колесам, правда, деликатно", - предупреждает читатель. Присылайте репортажи и выигрывайте подарочную карту на сумму 30 евро! Правила - тут. Присылайте фото и видео на reporter@delfi.lv или отправляйте через форму для незарегистрированных авторов!

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