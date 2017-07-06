"В этом году я как минимум раз пять ездил в рижских городских автобусах, когда в жару в салоне было включено отопление. Когда я поинтересовался у водителя, почему так, он ответил, что отопление отключить невозможно. Почему нельзя решить эту проблему?" - с таким вопросом в редакцию портала delfi.lv обратился Юрис.

Мужчина ездил на огород на 18-м автобусе, и когда на улице было больше 20 градусов тепла, печка в салоне работала на всю катушку. Однажды Юрис решил проверить, а сколько же градусов в автобусе. С собой у него был градусник, который он вез для теплицы. Столбик термометра поднялся до отметки "40".

"В таких условиях мне нужно было ехать примерно час. Советую попробовать. Вот где настоящий экстрим!" - иронизирует Юрис.

По словам мужчины, аналогичная ситуация была и в 15-м автобусе. В "парилке" приходилось ездить раз пять. Водители объяснили, что ничего поделать не могут. "Все же прекрасно знают, что отопление делает услуги более дорогими", - говорит читатель.

В то же время на предприятии Rīgas satiksme сообщили, что в летние месяцы ни одно транспортное средств не обогревается. "Однако в некоторых старых автобусах может сложиться ситуация, когда производимое двигателем тепло в небольших объемах попадает в салон через обшивку салона или технологические отверстия", - отметила представитель ООО Rīgas satiksme Байба Барташевица-Фелдмане.

По ее словам, когда в летние месяцы в салоне повышена температура, водитель должен произвести необходимые действия, для обеспечения притока свежего воздуха. Она также отметила, что все троллейбусы оснащены современными системами микроклимата.

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