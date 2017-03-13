Приятно в выходной день проснуться в хорошем настроении и понежиться подольше в кровати. Но жители микрорайонов как никто другой знают, что "выходное" утро не всегда бывает добрым. То дворник газонокосилку под окнами включит, то вредная чайка или ворона начнут "щебетать". Впрочем, жителей Межциемса разбудили совсем другие звуки.

"По голове себе постучи!" - такой была реакция невыспавшихся по вине строителей жителей.

По информации портала Delfi, возможно, речь идет о строительстве многоквартирного дома Gaiļezera nami, которое курирует компания Merks. Около озера планируется построить жилой комплекс на 192 квартиры.

В рамках первой очереди, которая продлится до конца этого года, планируется построить три девятиэтажки, в которых будет 96 квартир.

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