"По голове себе постучи!" - такой была реакция невыспавшихся по вине строителей жителей.
По информации портала Delfi, возможно, речь идет о строительстве многоквартирного дома Gaiļezera nami, которое курирует компания Merks. Около озера планируется построить жилой комплекс на 192 квартиры.
В рамках первой очереди, которая продлится до конца этого года, планируется построить три девятиэтажки, в которых будет 96 квартир.
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