"Вот так выглядит лестница у торгового центра Rimi на улице А. Домбровска 23 в Вецмилгрависе. Брусчатка начала разваливаться еще несколько месяцев назад", - жалуется читатель, добавляя, что магазин находится на горке и по этому спуску к жилым домам ежедневно проходят сотни людей.

"Я отправлял письмо в Rimi Latvia с фотографиями и просьбой обратиться к собственнику недвижимости привести этот опасный для жизни и здоровья людей участок в порядок. Но меня проигнорировали... Никаких информационных знаков и преград также не установлено", - утверждает читатель.

В Rimi Latvia сообщили, что помещения под магазин компания арендует. "У территории другой владелец, который обеспечивает порядок, в том числе следит за техническим состоянием лестницы, - пояснила руководитель по общественным отношениям Rimi Latvia Инга Бите. - Беспокоясь за безопасность наших покупателей, мы связались с владельцем территории и попросили отремонтировать лестницу. Надеемся, что в ближайшее время все недочеты будут устранены".

В свою очередь, в ООО Apex Investments, которому принадлежит данный объект, сообщили, что знают о проблеме, однако не могли начать ремонтировать лестницу из-за холода. В компании также указали, что рядом с лестницей находится спуск для колясок, по которому жители могли безопасно спускаться и подниматься. Ремонтировать лестницу начнут уже сегодня.

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