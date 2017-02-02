Жители Плявниеков вынуждены сами ремонтировать дорогу (+ комментарий РД)

"Мы столкнулись с полным равнодушием Рижской думы!" - так начала свое письмо рижанка Виктория. На просьбу жителей отремонтировать улицу Рембатес чиновники сначала не реагировали, а потом ответили отказом. В итоге жители потратили 900 евро, чтобы хоть немного залатать ямы.

"Обычно, когда жители на что-то жалуются, им отвечают: "Сами виноваты. Нужно быть более активными, обращаться в соответствующие инстанции, которые помогут решить любые проблемы. Но это абсолютно не наш случай, - пишет Виктория.

В нашем доме много квартир и живут там в основном молодые люди. Когда из-за огромных ям к дому стало невозможно подъехать на машине, мы стали активно звонить в Рижскую думу, отправлять на электронную почту заявления, где указывали, что улицу Рембатес (на участке от улицы Деглава до улицы Купричу) нужно отремонтировать или хотя бы пройтись грейдером. Нас было много, мы писали много, но все наши усилия имели нулевой результат.

Тогда мы собрали более 200 заявлений и отнесли их Рижскую думу. Только тогда мы получили хоть какой-то ответ. Впрочем, он не обрадовал: до 2020 года дорогу точно не будут ремонтировать, и если повезет, то эту улицу включат в следующий план развития".

Так как дорогой жители пользуются ежедневно, ничего другого не оставалось, как всем вместе скинуться и отремонтировать ее за свой счет. "Чтобы хоть немного привести дорогу порядок, мы потратили 900 евро. Но, похоже, ремонтировать ее придется еще не раз и средств придется вкладывать все больше", - говорит Виктория.

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

Foto: DELFI Репортер

В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что несмотря на то что на карте улица Рембатес отмечена красными линиями, она не построена и не внесена в список улиц, которые содержит департамент. Участок дороги, который жители дома считают улицей, на самом деле является самовольно разъезженным участком на зеленой зоне. На фотографии виден бордюр, отделяющий заезд на автозаправку Statoil.

Foto: Rīgas dome

"Такая ситуация сложилась из-за того, что девелопер построил многоквартирный дом и не обеспечил удобные подъездные пути, сбросив всю ответственность на Рижское самоуправление, - поясняет представитель департамента сообщения РД Уна Ахуна-Озола. - В интересах самоуправления вкладывать средства в проекты, значимые для большинства жителей. Именно поэтому в планах Рижской думы в этом году отремонтировать многие магистральные улицы, реконструировать путепровод через железную дорогу у станции "Браса", Деглавский путепровод, а также провести вторую очередь ремонтных работ на Островном мосту".

Жителей улицы Салнас призывают обращаться с заявлениями к девелоперу проекта, требуя обеспечить более удобные подъездные пути к дому. "До того, как будет найдено решение проблемы, призываем жителей использовать другие дороги, чтобы выехать с территории", - призвала представитель РД.

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