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ФОТО: Читатели DELFI Репортера наслаждаются золотой осенью

DELFI Репортер | 
ФОТО: Читатели DELFI Репортера наслаждаются золотой осенью
7 репортажей
Līdz pieteikšanās beigām16 д
Foto: Shutterstock
Минувшие выходные выдались по-настоящему волшебными - тепло, солнышко, а вокруг буйство красок. Многие по традиции отравились в Сигулду, ну а кто-то выбрал менее популярные, но не менее завораживающие своей красотой маршруты. Поделись с DELFI Репортером своей золотой осенью!

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