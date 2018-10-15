ФОТО: Читатели DELFI Репортера наслаждаются золотой осенью

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7 репортажей Līdz pieteikšanās beigām 16 д Foto: Shutterstock Минувшие выходные выдались по-настоящему волшебными - тепло, солнышко, а вокруг буйство красок. Многие по традиции отравились в Сигулду, ну а кто-то выбрал менее популярные, но не менее завораживающие своей красотой маршруты. Поделись с DELFI Репортером своей золотой осенью! Фоторепортаж отправляй на почту reporter@delfi.lv или нажав на кнопку ниже.

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