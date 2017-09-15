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КОНКУРС: Грибной сезон в разгаре - поделись своим "уловом"!

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DELFI Репортер | 
КОНКУРС: Грибной сезон в разгаре - поделись своим "уловом"!
1 репортажей
Līdz pieteikšanās beigām13 д
Foto: Shutterstock
Судя по толпам грибников в лесу с полными ведрами "белых", подосиновиков, лисичек и прочих, грибной сезон в Латвии в полном разгаре. Поделись и ты с DELFI Репортером своим богатым "уловом" и выиграй ценный приз!

Сделай фотографии своего грибного "улова", добавь место сбора и небольшое описание - когда ездили, с кем, какие грибные вкусности планируете готовить - и присылай на reporter@delfi.lv или отправляй через форму для незарегистрированных авторов, указав в теме письма - "КОНКУРС: Грибной сезон в разгаре - поделись своим "уловом"!"

Победителя выберет редакция. Счастливчик получит подарочную карту Galactico на сумму 30 евро в крупнейшие торговые центры Риги - Alfa, Origo, Galerija "Centrs", Mols и "Dole".

Срок приема репортажей: до 29 сентября 17:00!

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