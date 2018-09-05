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Покажи DELFI Репортеру свой грибной "улов"!

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DELFI Репортер | 
Покажи DELFI Репортеру свой грибной "улов"!
2 репортажей
Līdz pieteikšanās beigām21 д
Foto: Shutterstock
Хотя лето было жарким и засушливым, судя по рассказам и фотографиям наших читателей, в лесу полно грибов. Похвастайся и ты своим "уловом"!

Фото и краткое описание, где, когда и какие были собраны грибы, отправляй на почту reporter@delfi.lv или нажав на кнопку ниже.

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