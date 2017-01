Beidzot vasara! Kalendārs, norādot uz arvien siltākām dienām, atgādina, ka ir pienācis laiks pārlūkot savu skapi. Šī doma iepriecina, taču tajā pašā laikā liek kritiskāk spogulī aplūkot savu, pēc ziemas izmainījušos, figūru. Daudziem aukstā vai mazkustīgā ziema ir dāvājusi vienu otru papildu kilogramu, un skats spogulī liek aizdomāties, ka ir kaut kas jādara. Un nevis rīt vai nākamajā pirmdienā, bet šodien pat! Ja vēlies, lai daiļās kleitas izskatītos kā uzlietas, vairs nav laika gaidīt!

Visiem ir zināma patiesība, ka vislabākā slaida auguma recepte – pareizi ēst un vairāk kustēties. Ļoti vienkāršs, taču arī bezgala grūts uzdevums…

Daudzi cenšas svaru samazināt ātri un piemēro drastiskas, organismu novājinošas diētas, ierobežojot ne tikai pārtikas daudzumu, bet arī tā daudzveidību. Tādā veidā tiek uzņemtas pārāk maz organismam nepieciešamās uzturvielas. Šī iemesla dēļ pārtika uzkrājas organismā, savukārt regulāra smaguma sajūta liek justies neērti un tādējādi traucē veiksmīgi nomest svaru.

Nonākam gluži kā apburtā lokā – ēdam maz, lai varētu nomest svaru, taču šī iemesla dēļ aizcietē vēders, palēninās vielmaiņa, uzkrājas toksīni, un tas traucē mums efektīvi atgūt daiļās formas.

Lai vēders raiti darbotos, mūs nenomāktu nepatīkamā smaguma sajūta, piepūties vai aizcietējis vēders, obligāti jādzer pēc iespējas vairāk ūdens un jālieto pietiekoši daudz šķiedrvielu, jeb, citiem vārdiem, produktus, kuru sastāvā ir šķiedras.

Ja, ievērojot notievēšanas režīmu un ierobežojot apēsto pārtikas daudzumu, neizdodas uzņemt pietiekošu šķiedrvielu daudzumu, tad iespējams papildināt pārtiku ar speciāli šim nolūkam izveidotiem produktiem. Sevišķi bagātīgs maigas iedarbības šķiedrvielu avots ir uztura bagātinātājs Lepicol, kura sastāvā esošās smilšu ceļteku šķiedras spēj uzņemt ļoti lielu šķidruma daudzumu. Pateicoties šīm īpašībām, no zarnu trakta ātrāk tiek izvadītas nesagremotās vielas, savukārt kopā ar tām arī sārņi un toksīni. Kā arī, šķiedrvielas kuņģī sabriest un piepilda to. Līdz ar to, ja kuņģis nav tukšs, tad tik ļoti nenomāc izsalkums. Tādēļ, izdzerot Lepicol ar ūdeni pusstundu pirms ēšanas, jutīsieties paēdis, apēdot mazāku pārtikas daudzumu, tā izvairoties no iespējamās pārēšanās.

