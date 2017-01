Matu, nagu un ādas skaistums jāstiprina no iekšienes

Daudzi sapņo par kupliem matiem, spēcīgiem nagiem un veselīgu ādu, jo tas palīdz labāk justies, patikt sev un citiem. Taču pat vislielākās rūpes un dārgi kosmētikas līdzekļi bieži liek vilties, jo negarantē ideālu matu, ādas un nagu stāvokli. Mati lūzt un izkrīt, nagi šķeļas, āda lobās... Kāpēc tā notiek un kā var palīdzēt?

Kosmētikas līdzekļi pārāk vāji

Izrādās, ļoti bieži matiem, nagiem un ādai nepietiek ar aprūpi un pabarošanu no ārpuses. Aukstums vai cepinoša saule, pārmērīgs mitrums, ilgstošs stress, slimības, bērniņa gaidības, rūpju pilnais pēcdzemdību laiks, ķīmiskie līdzekļi, smēķēšana, alkohols u.c. faktori matiem, nagiem un ādai atņem spēkus.

Tāpēc kosmetologs un frizieris, krēmi, maskas un losjoni – tas viss ir lieliski. Taču, lai atjaunotos, matiem, nagiem un ādai ir vajadzīgi vitamīni un minerālvielas daudz lielākā koncentrācijā. To uzņemt var vienīgi iekšķīgi. Pārfrāzējot kādreiz populāro teicienu „sievietes smukumam ir jānāk no iekšām", arī patiess matu, nagu un ādas skaistums ir panākams, bagātinot organismu ar vitamīniem un minerālvielām no iekšienes. Tādejādi vērtīgās vielas pa asinsrites sistēmu nonāk ādas dziļākajos slāņos, matu saknēs un nagu augšanas zonā, sniedzot tiem maksimālu atveseļojošu efektu.

Sastāvā unikāli tropu augu ekstrakti

Latviešu zinātnieku izstrādātais uztura bagātinātājs Beautynol ir jauns, īpaši radīts un efektīvs produkts kapsulās, kas ietver 21 vērtīgu vitamīnu un minerālvielu kompleksu matiem, nagiem un ādai. Ja mati, nagi un āda ir veseli, uzlabojas izskats, sieviete var justies labāk un pārliecinātāk.

Beautynol ir vienīgais produkts Latvijā, kurā matiem, nagiem un ādai tiek izmantoti eksotisko tropu augļu - pitangas un guavas ekstrakti. Beautynol sastāvā ir arī vairāki citi dabas dziedniecības līdzekļi kā nātres sakņu, granātābolu, zaļās tējas, bambusa lapu un gotu kolas ekstrakti.

Produkts satur arī vitamīnus B1, B5, B7 un B12. Turklāt Beautynol izmantotā novatoriskā formula - sēru saturošās aminoskābes metionīns un cisteīns - ir atbalsts matu vitalitātei.

Produkta sastāvā esošais vitamīns E veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, varš veicina normālu ādas un matu pigmentāciju, savukārt cinks palīdz uzturēt matu, nagu un ādas veselību.

Lai iegūtu vislabāko efektu, Beautynol ieteicams lietot kursa veidā:

Nagiem 1-2 mēneši, palīdzēs cinks un selēns

Ādai 2-3 mēneši, palīdzēs B un A vitamīni, cinks, jods

Matiem 3-6 mēneši, palīdzēs selēns, cinks, vitamīns B7